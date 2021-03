Liverpool in crisi, l’ammissione di Wijnaldum: “Il mio futuro? Ci sono cose più importanti a cui pensare ora…” (Di lunedì 8 marzo 2021) futuro personale incerto e crisi di risultati di squadra sotto gli occhi di tutti. Non è certo un bel momento per Georginio Wijnaldum, calciatore olandese del Liverpool, che ha parlato ai microfoni di beIN Sports dopo il sesto k.o. di fila in casa in Premier League dei suoi.Wijnaldum: momento no e futurocaption id="attachment 1083169" align="alignnone" width="643" Georginio Wijnaldum (Twitter Georginio Wijnaldum)/caption"La cosa più importante in questo momento è che sistemiamo le cose come squadra", ha spiegato Wijnaldum. "Se sei un tifoso dei supportare la squadra in ogni momento, specie adesso. E devo dire in tal senso che anche nei miei confronti è così. Voi mi chiedete del rinnovo ma io non so nulla e non posso ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021)personale incerto edi risultati di squadra sotto gli occhi di tutti. Non è certo un bel momento per Georginio, calciatore olandese del, che ha parlato ai microfoni di beIN Sports dopo il sesto k.o. di fila in casa in Premier League dei suoi.: momento no ecaption id="attachment 1083169" align="alignnone" width="643" Georginio(Twitter Georginio)/caption"La cosa più importante in questo momento è che sistemiamo lecome squadra", ha spiegato. "Se sei un tifoso dei supportare la squadra in ogni momento, specie adesso. E devo dire in tal senso che anche nei miei confronti è così. Voi mi chiedete del rinnovo ma io non so nulla e non posso ...

