Juventus Porto, Arthur ma non solo: pronti 2 rientri dal primo minuto (Di lunedì 8 marzo 2021) Juventus Porto – La Juventus non può più sbagliare. Dopo la fallimentare trasferta di OPorto, i bianconeri devono ribaltare il 2-1 a favore dei Portoghesi, per poter superare gli ottavi di Champions League. Domani alle 21.00 va in scena Juventus-Porto. Pirlo recupera diverse pedine fondamentali, ma non solo in panchina, soprattutto dall’inizio. Il tecnico dopo la bella prestazione contro la Lazio è chiamato a compiere l’impresa: ribaltare gli ottavi. Juventus Porto, tornano Arthur e Bonucci dall’inizio La Juventus recupera Bonucci e probabilmente De Ligt: dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. L’alternativa all’olandese ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 marzo 2021)– Lanon può più sbagliare. Dopo la fallimentare trasferta di O, i bianconeri devono ribaltare il 2-1 a favore deighesi, per poter superare gli ottavi di Champions League. Domani alle 21.00 va in scena. Pirlo recupera diverse pedine fondamentali, ma nonin panchina, soprattutto dall’inizio. Il tecnico dopo la bella prestazione contro la Lazio è chiamato a compiere l’impresa: ribaltare gli ottavi., tornanoe Bonucci dall’inizio Larecupera Bonucci e probabilmente De Ligt: dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. L’alternativa all’olandese ...

