Infortunati Juventus, le ultime dalla Continassa: Pirlo recupera 2 titolari (Di lunedì 8 marzo 2021) Infortunati Juventus – Allenamento questa mattina per la Juventus in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera. Il morale della truppa di Pirlo è alto dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio in campionato. A confortare i tifosi della Juventus è soprattutto la prestazione offerta in campo da Morata e compagni, convincenti sul piano del gioco. A Torino si ripartirà dal 2-1 a favore del Porto, vittorioso in terra lusitana. Se il gol segnato in trasferta è comunque un piccolo vantaggio, bisogna comunque sottolineare che la Juve per passare il turno deve per forza di cose vincere. Infortunati Juventus, novità su Chiellini e De Ligt Intanto come riporta Sportmediaset ci sono buone notizie che arrivano dall’infermeria per ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 marzo 2021)– Allenamento questa mattina per lain vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera. Il morale della truppa diè alto dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio in campionato. A confortare i tifosi dellaè soprattutto la prestazione offerta in campo da Morata e compagni, convincenti sul piano del gioco. A Torino si ripartirà dal 2-1 a favore del Porto, vittorioso in terra lusitana. Se il gol segnato in trasferta è comunque un piccolo vantaggio, bisogna comunque sottolineare che la Juve per passare il turno deve per forza di cose vincere., novità su Chiellini e De Ligt Intanto come riporta Sportmediaset ci sono buone notizie che arrivano dall’infermeria per ...

