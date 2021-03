Giorgetti nomina Tria consulente economico per la produzione dei vaccini (Di lunedì 8 marzo 2021) La nomina non ha oneri per lo Stato. Stanziati 200 milioni per la ricerca e la riconversione aziendale Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Lanon ha oneri per lo Stato. Stanziati 200 milioni per la ricerca e la riconversione aziendale

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti nomina Vaccini: Giorgetti nomina Tria consulente e libera 200 milioni Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato oggi un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell'economia, consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione ...

