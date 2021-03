Gb: intervista Meghan, Johnson non l’ha vista, no comment da Downing Street (Di lunedì 8 marzo 2021) Londra, 8 mar. (Adnkronos) – Boris Johnson non ha guardato l’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, rende noto Downing Street, precisando quindi che non ci sono commenti da fare sul contenuto, a partire dalle accuse di razzismo nei confronti del figlio Archie mosse dalla Duchessa di Sussex nei confronti di un membro della Famiglia reale. “E’ una questione del Palazzo, ma il Premier non ha visto l’intervista”, ha precisato il portavoce, rispondendo indirettamente ai rappresentanti dell’opposizione che chiedevano una presa di posizione del governo sulla questione del razzismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Londra, 8 mar. (Adnkronos) – Borisnon ha guardato l’die Harry a Oprah Winfrey, rende noto, precisando quindi che non ci sonoi da fare sul contenuto, a partire dalle accuse di razzismo nei confronti del figlio Archie mosse dalla Duchessa di Sussex nei confronti di un membro della Famiglia reale. “E’ una questione del Palazzo, ma il Premier non ha visto l’”, ha precisato il portavoce, rispondendo indirettamente ai rappresentanti dell’opposizione che chiedevano una presa di posizione del governo sulla questione del razzismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

