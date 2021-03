Festa delle donne 2021: la vera storia e le bufale sull’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) . Il rogo di una fabbrica di New York non c’entra con la Giornata internazionale dei diritti della donna, che si celebra l’8 marzo per ragioni molto più politiche. Lunedì 8 marzo 2021 si celebra l’annuale Giornata internazionale dei diritti della donna, spesso semplicemente chiamata Festa delle donne. Un’abbreviazione che però rischia di nascondere il vero significato di questa ricorrenza: non la celebrazione del sesso femminile in quanto tale, ma un invito a riflettere sulle lotte passate, sulle conquiste sociali ottenute e sulle discriminazioni ancora esistenti, allo scopo di perseguire un’autentica parità. Il forte significato politico dell’8 marzo e soprattutto la sua origine in ambito socialista e comunista, hanno forse contribuito a produrre alcune ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) . Il rogo di una fabbrica di New York non c’entra con la Giornata internazionale dei diritti della donna, che si celebra l’8per ragioni molto più politiche. Lunedì 8si celebra l’annuale Giornata internazionale dei diritti della donna, spesso semplicemente chiamata. Un’abbreviazione che però rischia di nascondere il vero significato di questa ricorrenza: non la celebrazione del sesso femminile in quanto tale, ma un invito a riflettere sulle lotte passate, sulle conquiste sociali ottenute e sulle discriminazioni ancora esistenti, allo scopo di perseguire un’autentica parità. Il forte significato politico dell’8e soprattutto la sua origine in ambito socialista e comunista, hanno forse contribuito a produrre alcune ...

repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - UniLUISS : #Luiss celebra la cultura in tutte le sue sfumature di femminilità ispirando apertura, connessione e responsabilità… - comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? 'Non c’è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della… - lovenamjoonfear : RT @barb_edwire: In un mondo di 'buon 8 marzo, buona festa della donna!' a persone non binary afab voi augurateci piuttosto un 'buon 14 lug… - radio3mondo : Il giardino delle ragazze yazide e la visita del Papa in Iraq. La storia e le politiche della nuova direttrice del… -