Fermato a Bari un algerino dell' Isis | aiutò i terroristi del Bataclan

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino, di 36 anni, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di, per il reato di partecipazione ad organizzazioneca. Le indagini hanno accertato la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentatici del teatro, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, a cui avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti. L’uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto’Estremismo e del Terrorismo Esternoa Polizia e dalla Digos di, è ritenuto appartenente all’organizzazione ...

La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino algerino, di 36 anni, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di Bari, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. BARI - La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino algerino, di 36 anni, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di Bari, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica.