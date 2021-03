Draghi, il videomessaggio: «L’emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte» (Di lunedì 8 marzo 2021) Draghi News videomessaggio – Lunedì 8 marzo 2021. «Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento delL’emergenza sanitaria. ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana». Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’. «Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli», ha rassicurato l’ex dirigente della Bce. Draghi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021)News– Lunedì 8 marzo 2021. «Ci troviamo tutti di fronte a un nuovomento delsanitaria.deve fare lanel contenere la diffusione del virus. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana». Così il premier Mario, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’. «Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli», ha rassicurato l’ex dirigente della Bce....

Advertising

Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Mario Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere',… - repubblica : ?? Videomessaggio di Draghi: 'Accelerare sui vaccini per ritorno a normalita'. Recovery opportunita' per le donne. B… - Agenzia_Ansa : Il videomessaggio del premier Draghi alla conferenza sulla parità di genere #8M2021 - LA DIRETTA #ANSA - zanon_graziella : Videomessaggio di Draghi alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale ... - Italia_Notizie : Draghi alla conferenza sulla parità di genere: “Un anno fa Italia in zona rossa, oggi emergenza analoga”. Il videom… -