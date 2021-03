Draghi al Quirinale per la Giornata internazionale della Donna (Di lunedì 8 marzo 2021) La Presidenza della Repubblica celebrerà, oggi 8 marzo al Quirinale, la Giornata internazionale della Donna, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming e su Rai Uno dalle ore 11.00. Presenterà e leggerà brani e poesie Matilde Gioli. La prolusione sarà affidata alla scrittrice Silvia Avallone e interverrà Elena Bonetti, Ministra delle pari opportunità. Concluderà la cerimonia l’intervento del Presidente Mattarella. Spazio anche alla musica con brani dedicati a Rosa Balistreri con Manuela Cricelli (voce) e Peppe Platani (chitarra) e filmati a cura di Rai Cultura. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella premierà in collegamento video le scuole vincitrici del concorso ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) La PresidenzaRepubblica celebrerà, oggi 8 marzo al, la, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming e su Rai Uno dalle ore 11.00. Presenterà e leggerà brani e poesie Matilde Gioli. La prolusione sarà affidata alla scrittrice Silvia Avallone e interverrà Elena Bonetti, Ministra delle pari opportunità. Concluderà la cerimonia l’intervento del Presidente Mattarella. Spazio anche alla musica con brani dedicati a Rosa Balistreri con Manuela Cricelli (voce) e Peppe Platani (chitarra) e filmati a cura di Rai Cultura. Primacerimonia il Presidente Mattarella premierà in collegamento video le scuole vincitrici del concorso ...

