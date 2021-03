Decreto sostegno, rifinanziato Reddito Cittadinanza per 1 miliardo (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Con il Decreto sostegno arriva anche il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza e l’estensione del Reddito d’Emergenza, cui sarebbero state destinate risorse per 1 miliardo. Il primo Decreto economico del Governo Draghi mantiene, dunque, una delle principali misure di sostegno al Reddito per le famiglie in difficoltà, soprattutto per quelle del Sud che sono fra i maggiori beneficiari del Reddito di Cittadinanza e del Reddito d’Emergenza, istituito in occasione dello scoppio della pandemia. Il rifinanziamento del RdC, secondo quanto riferito da fonti del MISE, sarebbe stato discusso nei giorni scorsi dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal Ministro dell’Economia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Con ilarriva anche il rifinanziamento deldie l’estensione deld’Emergenza, cui sarebbero state destinate risorse per 1. Il primoeconomico del Governo Draghi mantiene, dunque, una delle principali misure dialper le famiglie in difficoltà, soprattutto per quelle del Sud che sono fra i maggiori beneficiari deldie deld’Emergenza, istituito in occasione dello scoppio della pandemia. Il rifinanziamento del RdC, secondo quanto riferito da fonti del MISE, sarebbe stato discusso nei giorni scorsi dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e dal Ministro dell’Economia ...

Advertising

LegaSalvini : ???? ++ FONTI MISE, DECRETO SOSTEGNO SI BASERÀ SU INTERA ANNUALITÀ. FALSE LE VOCI CHE PARLANO DI SINGOLE MENSILITÀ ++… - Agenzia_Ansa : Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimen… - Linkiesta : Bonomi chiede nuove «misure per assumere, non per licenziare» - ObiettivoN : DECRETO SOSTEGNO. I RISARCIMNTI PREVISTI PER LE IMPRESE NON SONO ANCORA SUFFICIENTI - - GiampaoloScopa : Bonomi chiede nuove «misure per assumere, non per licenziare» -