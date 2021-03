Da Jorit ritratto di Hasel a Napoli per libertà espressione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ dedicato a Pabloil nuovo murales di, street artist napoletano che da anni sta decorando la città die la provincia con una serie di grandi opere su personaggi storici e contemporanei, dal forte significato politico. L’opera dedicata al rapper spagnolo non è però, come di solito, su una grande facciata di palazzo ma su uno spazio a terra, vicino alla stazione di Bagnoli. “Ho realizzato l’opera – spiega– in un campetto che era in stato di abbandono dopo un incendio, c’erano le giostrine ma tutto è stato bruciato. Il Comune avrebbe dovuto occuparsene ma ora un privato, Sergio Lomasto, lo sta riprendendo per attrezzarlo di nuovo e aprirlo ai bambini e alle famiglie. Io sono qui perché anche l’arte restituisce dei luoghi alla cittadinanza”.è ...