Covid, Galli: “Ci aspetta settimana difficile, misure Dpcm non bastano” (Di lunedì 8 marzo 2021) "La realtà dei fatti ci dice che le misure previste dall'ultimo Dpcm non bastano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) "La realtà dei fatti ci dice che lepreviste dall'ultimonon". L'articolo .

Advertising

SkyTG24 : Covid, Galli: 'Situazione a rischio, queste chiusure non bastano' - fattoquotidiano : Covid, Galli su La7: “Il vero problema cruciale è che in questo momento non c’è il vaccino. Trovo allucinante butta… - Adnkronos : 'Purtroppo sta esattamente succedendo quello che molti di noi avevano previsto' - orizzontescuola : Covid, Galli: “Ci aspetta settimana difficile, misure Dpcm non bastano” - VSalute4 : #varianteinglese, Galli: “Ecco perché i giovani e bambini sono un vettore di contagio”. Rischio per #anziani. >>>… -