Così in Egitto Al - Sisi sta annientando la comunità dei diritti umani (Di lunedì 8 marzo 2021) La comunità egiziana per i diritti umani sta soffrendo un 'annientamento' da parte del governo del presidente Abdel Fattah al - Sisi: più di 100 importanti organizzazioni per i diritti umani di tutto ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 marzo 2021) Laegiziana per ista soffrendo un 'annientamento' da parte del governo del presidente Abdel Fattah al -: più di 100 importanti organizzazioni per idi tutto ...

Advertising

hairygit : @DrDavidVernon 1. Le Nozze di Figaro 2. Falstaff 3. Cosi fan Tutte 4. Boris Godunov 5. Fidelio 6. Giulio Cesare in Egitto - Emanule94671372 : @ggruund @Marinodino2 @castell32082033 Devo farle l’elenco cosi almeno la smette di dire cazzate? Grimston of Bosco… - AlorabiKhaled : l'Egitto è un paese di merda, lo dico da egiziano di origini, non ci andate, non vale la pena spendere soldi e fina… - Ss37223892 : RT @it_Khamenei: Alcuni Paesi commettono l’errore di chiedere all’#America di garantire la propria #sicurezza. Spendono così miliardi di do… - bartolozzic : #parolecristiane Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati f… -