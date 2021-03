Coppia scomparsa a Bolzano | Benno Neumair confessa omicidio dei genitori

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 8 marzo 2021)hato di aver ucciso i, Laura Perselli e Peter. Lo ha comunicato la Procura di, desecretando i verbali dei due interrogatori in cui l’indagato, insieme ai suoi difensori, ha ammesso le proprie responsabilità. La Procura ha presentato la richiesta di incidente probatorio in merito alla capacità di intendere e volere dell’indagato, che si trova ora in carcere a. leggi anche l’articolo —>passo falso: la menzogna alla sorella che potrebbe costargli cara “hato di aver ucciso iPeter e Laura. La procura di #ha richiesto al gip l’incidente ...