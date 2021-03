Coca-Cola tra le big migliori del Dow30, aiuta upgrade RBC (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di Coca Cola, con una variazione percentuale dell’1,60%. A fare da assist al titolo contribuisce l’upgrade giunto dagli analisti di RBC. Gli esperti dell’ufficio studi hanno alzato il giudizio sul gruppo delle bevande portandolo a “outperform” dal precedente “sector perform”. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante americano della bevanda più famosa al mondo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Coca Cola rispetto all’indice. Le implicazioni di breve periodo di Coca Cola sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 51,76 USD. Possibile ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell’1,60%. A fare da assist al titolo contribuisce l’giunto dagli analisti di RBC. Gli esperti dell’ufficio studi hanno alzato il giudizio sul gruppo delle bevande portandolo a “outperform” dal precedente “sector perform”. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante americano della bevanda più famosa al mondo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori versorispetto all’indice. Le implicazioni di breve periodo disottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 51,76 USD. Possibile ...

