Ciccio e Tore Pappalardi | profanate le tombe dei fratellini di Gravina di Puglia | la reazione del Sindaco

"Un paio di giorni fa mani ignote ma esperte hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i due fratellini ed hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le tombe". Alesio Valente, Sindaco di Gravina di Puglia (BA), denuncia con un intenso post su Facebook la terribile e inspiegabile notizia. Ciccio e Tore, morti in circostanze misteriose "La loro tragica storia non basta a saziare la fame di dolore degli sciacalli", continua Valente. Sono già passati 15 anni da quando, il 5 giugno del 2006, Francesco e Salvatore Pappalardi, 13 e 11 anni, escono di casa per giocare con gli amichetti…e non tornano più. Iniziano le indagini e il padre dei due fratellini, Filippo

