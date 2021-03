Bimba morta, la mamma fermata per omicidio (Di lunedì 8 marzo 2021) E' stata fermata con l'accusa di omicidio volontario la donna di 41 anni trovata incoscente con delle ferite da taglio questa notte nel suo appartamento di Cisliano, nel Milanese, con accanto a sé la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) E' statacon l'accusa divolontario la donna di 41 anni trovata incoscente con delle ferite da taglio questa notte nel suo appartamento di Cisliano, nel Milanese, con accanto a sé la ...

