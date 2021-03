Bata, dalla parte delle donne (Di lunedì 8 marzo 2021) Bata si schiera dalla parte delle donne scegliendo di supportare, in occasione dell’8 marzo, il progetto indifesa di Terre des Hommes, la fondazione che dal 2012 ha posto al centro della propria azione la protezione di donne, ragazze e bambine, ed avviato un’intensa attività di sensibilizzazione e prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere in Italia e nel mondo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Bata si schiera dalla parte delle donne scegliendo di supportare, in occasione dell’8 marzo, il progetto indifesa di Terre des Hommes, la fondazione che dal 2012 ha posto al centro della propria azione la protezione di donne, ragazze e bambine, ed avviato un’intensa attività di sensibilizzazione e prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere in Italia e nel mondo.

