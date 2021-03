Bari | fermato 36enne terrorista dell' Isis | partecipò a strage del Bataclan

(Di lunedì 8 marzo 2021)- La Polizia di Stato ha notificato a un cittadino algerino, di 36 anni, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di, per il reato di partecipazione ad ...

L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia e dalla Digos di, è ritenuto appartenente all'...L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia e dalla Digos di, è ritenuto appartenente all'...Il cittadino algerino è in stato di fermo, indiziato di delitto, disposto dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari (Puglia) ...Ha 36 anni ed è di origini algerine l’uomo a cui ieri la polizia ha notificato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di ...