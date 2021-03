Arezzo | aggredisce il padre | soccorso durante il tentativo di suicidio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo aggredisce

Fanpage.it

I carabinieri di Pelago, in collaborazione con l'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Pontassieve, hanno deferito in stato di libertà un operaio 55enne residente in provincia diper interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Alcuni giorni fa l'uomo, salito a bordo di un autobus di linea che copre la tratta Bibbiena - Firenze, veniva ...I carabinieri sono intervenuti sul posto e denunciato un operaio di 55 anni residente in provincia diper interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.L’uomo avrebbe aggredito il genitore picchiandolo e sferrandogli diversi colpi al volto prima di accoltellarlo al collo. Subito dopo ha deciso di togliersi la vita impiccandosi ma, di fronte alla dram ...L’uomo avrebbe aggredito il genitore picchiandolo e sferrandogli diversi colpi al volto prima di accoltellarlo al collo ...