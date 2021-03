Amadeus: «Ibrahimovic può fare l’attore, è stata una rivelazione» (Di lunedì 8 marzo 2021) Amadeus, conduttore del Festival di Saremo 2020 e 2021, rilascia una lunga dichiarazione. Tra le altre cose anche su Ibra e lo scudetto Amadeus ha portato con sé un Festival coraggioso, complicato e unico, merito anche della presenza non solo di Fiorello ma anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco l’intervista alla Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic – «Dietro le quinte mi chiedeva come stavo, se è andato tutto bene, se lui fosse andato bene. Ho conosciuto non solo un campione calcistico ma anche un grande uomo. Quando ho saputo che avrebbe potuto saltare la serata, mi ero ricordato delle precedenti uscite di scena con Simona Ventura e Naomi ma non ho fatto i conti con il supereroe che è Zlatan. Ha fatto di tutto per esserci e ringrazio molto il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale». LEGGI L’INTERVISTA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021), conduttore del Festival di Saremo 2020 e 2021, rilascia una lunga dichiarazione. Tra le altre cose anche su Ibra e lo scudettoha portato con sé un Festival coraggioso, complicato e unico, merito anche della presenza non solo di Fiorello ma anche di Zlatan. Ecco l’intervista alla Gazzetta dello Sport:– «Dietro le quinte mi chiedeva come stavo, se è andato tutto bene, se lui fosse andato bene. Ho conosciuto non solo un campione calcistico ma anche un grande uomo. Quando ho saputo che avrebbe potuto saltare la serata, mi ero ricordato delle precedenti uscite di scena con Simona Ventura e Naomi ma non ho fatto i conti con il supereroe che è Zlatan. Ha fatto di tutto per esserci e ringrazio molto il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale». LEGGI L’INTERVISTA ...

