Agente Cavani | “L’idea è andare al Boca Juniors a giugno”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’avventura di Edinsonal Manchester United potrebbe finire a, nonostantedel club di rinnovare per un altro anno il contratto all’uruguayano. La notizia arriva direttamente dall’Argentina, e nello specifico dal quotidiano ‘Olé’ che parla di trattativa in corso per il suo trasferimento aldopo mesi di contatti col club argentino e in particolar modo col vice-presidente Juan Riquelme. “al, è questa”, ha detto al quotidiano argentino l’Walter Guglielmone.ha una opzione per rinnovare con lo United per un’altra stagione, ma non è intenzionato a esercitarla e ha chiesto aldi coprire ...