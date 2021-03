A lezione di antimafia da Antonio Gramsci

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nonostante sia passato oltre un secolo, “Odio gli indifferenti” diè uno scritto ancora attuale. Letto con profondità, e da una prospettiva diversa, è uno sprone alla lotta contro le mafie. “Vivere significa partecipare e non essere indifferenti a quello che succede intorno a noi”. In questa frase c’è la vera. Quella che detesta l’indifferenza delle persone perché sa essere uno dei mali più perniciosi della collettività. Gli indifferenti sono il freno al cambiamento, alle riforme, alla rinascita morale e culturale di una Nazione. Chi vive intensamente la propria esistenza non può non essere cittadino ed avere dei valori in cui credere e per i quali impegnarsi. Non può non essere dalla parte della legalità, della verità, della giustizia. Vivere vuol dire decidere da che parte stare. Vuol dire scegliere tra il ...