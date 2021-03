VIDEO Måneskin vincitori Sanremo 2021: la canzone “Zitti e buoni” (Di domenica 7 marzo 2021) VIDEO Zitti E buoni MANESKIN Al termine della serata del 6 marzo del Festival di Sanremo 2021 è stata resa nota la classifica finale dei Campioni: primo posto per i Måneskin con il 40.7% dei voti, trascinati dal televoto, dove hanno ottenuto il 53.5%. Di seguito il VIDEO della loro canzone “Zitti e buoni”. TESTO Zitti E buoni MANESKIN Loro non sanno di che parlo Voi siete sporchi fra’ di fango Giallo di siga’ fra le dita Lo con la siga’ camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto Anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare Zitti e ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)MANESKIN Al termine della serata del 6 marzo del Festival diè stata resa nota la classifica finale dei Campioni: primo posto per icon il 40.7% dei voti, trascinati dal televoto, dove hanno ottenuto il 53.5%. Di seguito ildella loro”. TESTOMANESKIN Loro non sanno di che parlo Voi siete sporchi fra’ di fango Giallo di siga’ fra le dita Lo con la siga’ camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto Anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene staree ...

Ultime Notizie dalla rete

I Maneskin vincono Sanremo: la proclamazione in diretta I Maneskin vincono Sanremo: la proclamazione in diretta

