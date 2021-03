VIDEO Ermal Meta terzo classificato a Sanremo 2021: la canzone “Un milione di cose da dirti” (Di domenica 7 marzo 2021) VIDEO UN milione DI cose DA dirti Ermal Meta Al termine della serata del 6 marzo del Festival di Sanremo 2021 è stata resa nota la classifica finale dei Campioni: terzo posto per Ermal Meta con il 28.8% dei voti, fortemente penalizzato dal televoto, dove ha ottenuto il 18.2%. In alto il VIDEO della sua canzone “Un milione di cose da dirti“. TESTO UN milione DI cose DA dirti Ermal Meta Senza nome io, senza nome tu E parlare finché un nome non ci serve più Senza fretta io, senza fretta tu Ci sfioriamo delicatamente Per capirci un po’ ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)UNDIDAAl termine della serata del 6 marzo del Festival diè stata resa nota la classifica finale dei Campioni:posto percon il 28.8% dei voti, fortemente penalizzato dal televoto, dove ha ottenuto il 18.2%. In alto ildella sua“Undida“. TESTO UNDIDASenza nome io, senza nome tu E parlare finché un nome non ci serve più Senza fretta io, senza fretta tu Ci sfioriamo delicatamente Per capirci un po’ ...

