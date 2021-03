Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Megghi Galo costretta ad abortire (Di domenica 7 marzo 2021) É una vera tragedia quella che ha colpito Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne dei tronisti Lucas Peracchi e Andrea Damante. La bellissima 25enne italo-albanese non aveva trovato l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi, ma da qualche anno è fidanzata con un noto imprenditore legato al mondo dello spettacolo, Alessandro Piscopo, che le ha anche chiesto di sposarlo. Il matrimonio è stato rimandato a causa dell’emergenza legata al Covid-19, ma nel frattempo Megghi è rimasta incinta. Era al terzo mese quando, poche settimane fa, è stata costretta a interrompere la gravidanza. A spiegare il motivo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. “Qualche giorno fa” ha spiegato sul social, “la mia coloratissima vita è stata colpita da un treno fatto da ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 marzo 2021) É una vera tragedia quella che ha colpito, exdidei tronisti Lucas Peracchi e Andrea Damante. La bellissima 25enne italo-albanese non aveva trovato l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi, ma da qualche anno è fidanzata con un noto imprenditore legato al mondo dello spettacolo, Alessandro Piscopo, che le ha anche chiesto di sposarlo. Il matrimonio è stato rimandato a causa dell’emergenza legata al Covid-19, ma nel frattempoè rimasta incinta. Era al terzo mese quando, poche settimane fa, è stataa interrompere la gravidanza. A spiegare il motivo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. “Qualche giorno fa” ha spiegato sul social, “la mia coloratissima vita è stata colpita da un treno fatto da ...

