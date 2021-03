Tabellone Playoff Scudetto Serie A1 volley femminile | calendario | date | programma | orari | tv Gli accoppiamenti

(Di domenica 7 marzo 2021) Si è delineato ildeidellaA1, il massimo campionato italiano di. Le migliori 12 squadre della regular season si sono qualificate per la post season: le prime quattro (Conegliano, Novara, Monza, Busto Arsizio) sono già ammesse ai quarti di finale, mentre le altre otto si sfideranno negli ottavi di finale (Scandicci, Chieri, Cuneo, Trento, Firenze, Perugia, Casalmaggiore, Bergamo). Conegliano, prima in classifica al termine della stagione regolare, attende la vincente di Trento-Firenze. Novara aspetta la vincente di Cuneo-Perugia. Monza incrocerà chi avrà la meglio tra Chieri e Casalmaggiore, mentre l’altro quarto di finale sarà tra Busto Arsizio e la vincente di Scandicci-Bergamo. Gli ottavi saranno su andata e ritorno, gli altri turni ...

