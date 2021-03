(Di domenica 7 marzo 2021) Si intitolerà “Billy Summers” il prossimodi, che sarà pubblicato negli Usa il 3 agosto 2021 dall’editore Scribner. “Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro”, un killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo punto vorrebbe uscire dal giro infermale. A pochi giorni dall’uscita di “Later”, il 53esimo lavoro del maestro dell’horror all’americana, nelle librerie dal 2 marzo in contemporanea negli Stati Uniti, Regno Unito e Italia (dall’editore Sperling e Kupfer),ha terminato di scrivere un thriller sulla guerra e sull’America della provincia più profonda. Billy Summers, riferisce una breve sintesi diffusa dall’editore americano del re dell’orrore, è tra i migliori cecchini del mondo, un veterano della guerra in Iraq con tanto di decorazione militare, “un Houdini quando ...

Advertising

Adnkronos : .@StephenKing annuncia 54esimo #romanzo, protagonista un cecchino - fisco24_info : Stephen King annuncia 54esimo romanzo, protagonista un cecchino: Uscirà negli Usa il 3 agosto 'Billy Summers', kill… - mymonkeyhasleft : quello che fa più #paura nei libri di #StephenKing è la foto di Stephen King. - fra_gra_3 : RT @Adnkronos: .@StephenKing annuncia 54esimo #romanzo, protagonista un cecchino - Mauro1975xx : RT @Adnkronos: .@StephenKing annuncia 54esimo #romanzo, protagonista un cecchino -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King

ilGiornale.it

Uscirà negli Usa il 3 agosto 'Billy Summers', killer su commissione tra i migliori del settore Si intitolerà "Billy Summers" il prossimo romanzo di, che sarà pubblicato negli Usa il 3 agosto 2021 dall'editore Scribner. "Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro", un killer su commissione, il migliore del settore, che a un certo ...Tra i film di maggior successo diretti si ricordano Fenomeni paranormali incontrollabili, tratto da un romanzo die Classe 1984. Le musiche di Commando sono composte da James Roy Horner, ...Si intitolerà "Billy Summers" il prossimo romanzo di Stephen King, che sarà pubblicato negli Usa il 3 agosto 2021 dall'editore Scribner. "Un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro", un killer su ...Commando film tratto da un libro di Stephen King, con protagonista Arnold Scwarzenneger va in onda oggi domenica 7 marzo, su Italia 1, in prima serata.