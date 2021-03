Stefania Orlando in lacrime a Verissimo: “Ha lasciato un vuoto enorme” (Di domenica 7 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda di Verissimo è stata interamente dedicata ai finalisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E tra loro c’è stata anche Stefania Orlando, arrivata terza nella finalissima. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga e anche intima intervista in cui si è raccontata a cuore aperto tra la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 7 marzo 2021) L’ultima puntata andata in onda diè stata interamente dedicata ai finalisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E tra loro c’è stata anche, arrivata terza nella finalissima. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga e anche intima intervista in cui si è raccontata a cuore aperto tra la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - trash_italiano : Stefania Orlando ELIMINATA #GFVIP ?? - vanderwoodvsen : scusa @ simone dove devo firmare per avere stefania orlando che balla a casa mia? - imfedee97 : RT @Viperissima_: 'PowerPoint' is the new 'Matrimonio di Stefania Orlando' #Verissimo #tzfalsissimo #viperissimo -