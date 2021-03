Soviet e Kapital | le pizze del futuro

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 marzo 2021) La pizza è ormai un bene comune universale. La pizza Margherita la più popolare e conosciuto. Oliviero Godi, architetto e fotografo, si diletta qui nell’inventare duedel. Eataly ha commissionato un sondaggio sullepiù mangiate in Italia e si è scoperto che la Margherita è di gran lunga la preferita nel nostro paese. Non serviva un sondaggio per scoprirlo; è una pizza semplice, che mette d’accordo quasi tutti (almeno carnivori e vegetariani) e che costa pochissimo (la meno costosa insieme alla Marinara). Ma diciamocelo, serve una nuova Margherita. Ok, è solo pane, mozzarella e pomodoro con un filo d’olio e una foglia di basilico, ma proprio perché è solo questo che, dopo più di 160 anni (ne parlava già nel 1858 Francesco De Boucard nella sua opera “Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti” ), è ora di ...