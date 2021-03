Senato USA approva pacchetto di aiuti economici

(Di domenica 7 marzo 2021) IlUSAildicovid-19 da 1,9 trilioni di dollari voluto dal presidente Biden per risollevare l’economia devastata dalla pandemia. Ilinclude pagamenti diretti alle famiglie americane, nonché un’estensione dei sussidi di disoccupazione. Include anche finanziamenti per i governi locali e statali e finanziamenti per test e vaccini. I repubblicani

Ed è stato lo stesso Joe Biden, più tardi, a manifestare la propria personale soddisfazione per l'intesa al: 'Quando mi sono insediato, promisi che l'aiuto stava arrivando - ha dichiarato - ...Ilmanda il 7° Cavalleria contro il covid. 1900 miliardi di dollari per produrre e distribuire vaccini per tutti gli statunitensi entro fine maggio. È il piano Biden.Il Senato USA approva il pacchetto di aiuti covid-19 da 1,9 trilioni di dollari voluto dal presidente Biden per risollevare l’economia.Un terzo centro in Pennsylvania è già vuoto dopo che le famiglie sono state rilasciate la scorsa settimana Un programma enorme che dovrebbe ridare respiro alla popolazione e alle imprese devastate da ...