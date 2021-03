Santuario di Monte Berico: la sua costruzione ferma la peste (Di domenica 7 marzo 2021) Il Santuario di Monte Berico nacque in seguito all’evento miracoloso che vide interessata una povera contadina in un periodo di grande sofferenza collettiva. Si tratta di quello che comunemente viene considerato come il più noto e frequentato Santuario mariano della Regione Veneto. Nel momento a cui risale l’origine di questo splendido Santuario, la città di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 7 marzo 2021) Ildinacque in seguito all’evento miracoloso che vide interessata una povera contadina in un periodo di grande sofferenza collettiva. Si tratta di quello che comunemente viene considerato come il più noto e frequentatomariano della Regione Veneto. Nel momento a cui risale l’origine di questo splendido, la città di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vitoadamo15 : RT @Italia: Tramonti indimenticabili in Friuli Venezia Giulia Un saluto dorato ?? dal Monte #Lussari e dal suo Santuario, da dove si può g… - 00_Agent_Nr7 : RT @Italia: Tramonti indimenticabili in Friuli Venezia Giulia Un saluto dorato ?? dal Monte #Lussari e dal suo Santuario, da dove si può g… - CarloManca : RT @Italia: Tramonti indimenticabili in Friuli Venezia Giulia Un saluto dorato ?? dal Monte #Lussari e dal suo Santuario, da dove si può g… - italianmatters : RT @Italia: Tramonti indimenticabili in Friuli Venezia Giulia Un saluto dorato ?? dal Monte #Lussari e dal suo Santuario, da dove si può g… - lindataca1 : RT @Italia: Tramonti indimenticabili in Friuli Venezia Giulia Un saluto dorato ?? dal Monte #Lussari e dal suo Santuario, da dove si può g… -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Monte La guida. Le Messe in diretta tv e social di domenica 7 marzo ... preghiera di suffragio per le Vittime della guerra presso Hosh al - Bieaa Al Santuario mariano ... Al Sacro Monte di Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacro Monte di Varese (www.

Formello. Nuovi affreschi vengono alla luce Questa antica storia è legata al pellegrinaggio medievale verso l'importante santuario di Monte s. Angelo e poi verso la Terrasanta. La nostra chiesa di Formello era quindi una chiesa lungo la 'via ...

Le Messe in diretta tv e social di domenica 7 marzo Avvenire Madonna di Monte Berico: la profezia di Maria ha cambiato la storia Nel 1400, una terribile pestilenza stava mietendo numerose vittime nel vicentino. Ma l'intervento della Maria cambiò la storia.

Sicurezza del territorio: rimossi alberi abbattuti dal vento su versante Scala-Atrani [FOTO] Intervento di bonifica e messa in sicurezza del territorio sul fronte del Monte Aureo che domina l'abitato di Atrani. Le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento dei mesi scorsi hanno abbattuto ...

... preghiera di suffragio per le Vittime della guerra presso Hosh al - Bieaa Almariano ... Al Sacrodi Varese la Messa in diretta streaming sul canale Youtube Sacrodi Varese (www.Questa antica storia è legata al pellegrinaggio medievale verso l'importantedis. Angelo e poi verso la Terrasanta. La nostra chiesa di Formello era quindi una chiesa lungo la 'via ...Nel 1400, una terribile pestilenza stava mietendo numerose vittime nel vicentino. Ma l'intervento della Maria cambiò la storia.Intervento di bonifica e messa in sicurezza del territorio sul fronte del Monte Aureo che domina l'abitato di Atrani. Le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento dei mesi scorsi hanno abbattuto ...