Sanremo 2021 | ‘Zitti e buoni’ è già un successo travolgente Nella canzone dei Maneskin c’è un messaggio nascosto A chi è diretto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 7 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival diè archiviata. E che sia stata una manifestazione diversa da quella del passato è cosa ben nota a tutti, sia per chi l’ha visto sia per chi ne ha solo sentito parlare. Ma a rendere ‘speciale’non sono stati solamente il covid e il carico di restrizioni che si è portato dietro. No. Basta vedere, anzi ascoltare, chi ha vinto, ovvero i, gruppo rock nato a Roma nel 2015 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Negli ultimi tempiha tentato di rinnovarsi e cambiare pelle, ma con “Zitti e buoni”, il singolo che ha trionfato davanti a Francesca Michielin e Fedez, travolti dalle critiche, si è superata ogni più inattesa previsione di rottura col passato. Altro che classiche canzoni d’amore, ballate ...