Real Madrid | Zidane |  «Rigore nel derby? L’arbitro ha deciso così»

Zinedine, allenatore del, ha analizzato il pareggio ottenuto nelcontro l'Atletico: le sue dichiarazioni Zinedine, allenatore del, ha analizzato il pareggio ottenuto nelcontro l'Atletico. «Abbiamo ottenuto un punto importante, siamo vivi e lotteremo ancora per vincere la Liga. Ilnon dato?hae bisogna rispettare la decisione. Loro sono partiti meglio, noi siamo stati più bravi nel finale. Ci sono ancora tanti punti in palio, noi lotteremo fino alla fine».

Commenta per primo Karim Benzema entra nella storia delgrazie alla partita contro l'Atletico, che lo porta ad essere lo straniero più presente di sempre in maglia banca con 371 partite, una in più di Roberto Carlos.Molti si erano chiesti la ragione che aveva portato Hector Herrera a non essere convocato per la partitissima fra il suo Atléticoe il: il giocatore è stato sconvolto da un lutto ...(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Una rete di Benzema quasi allo scadere nega all'Atletico Madrid l'occasione di tagliar fuori definitivamente i cugini del Real dalla corsa al titolo e soprattutto ...Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato il derby pareggiato contro il Real Madrid: le dichiarazioni del tecnico argentino ...