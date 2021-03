Advertising

Tg3web : In vigore il nuovo Dpcm. Regole più stringenti per zone rosse e spostamenti. Da lunedì, invece, cambieranno ancora… - RaiNews : Dopo il nuovo Dpcm - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - henrirousseau12 : RT @SkyTG24: Nuovo Dpcm Draghi, restrizioni e divieti: tutto quello che c’è da sapere - MarcoC381 : RT @vignettisti: Intanto, le varianti del virus fanno lievitare i contagi e, ieri pomeriggio conferenza stampa unitaria dei Ministri della… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Da oggi entra in vigore ildel Governo, che fissa le nuove regole da rispettare in base al 'colore' della zona. Rispetto alle regole della zona rossa a cui eravamo abituati, torniamo a misure più restrittive: ad ...A quasi un anno dal primo lockdown , l'Italia rischia di tornare al punto di partenza. Nel giorno in cui è entrato in vigore il, il primo dell'era Draghi, dal Cts è arrivata, forte, la richiesta di innalzare le misure , in particolare nelle aree dove vengono chiuse le scuole. Il Viminale ha annunciato la stretta ...Corse aggiuntive in parte sospese. Rimane il limite del 50% di occupazione dei posti. Parallelamente all'ordinanza regionale entrata in vigore ieri che farà scattare da domani la didattica ...GLI ESERCENTIROVIGO Tavolini del bar pieni di giovani e, a pochi passi, la tenda della Protezione Civile per effettuare il tampone. È la fotografia di un sabato pomeriggio nel cuore di una ...