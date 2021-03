Luca Laurenti dopo l’isolamento ritorna in pista | Ecco il nuovo progetto

(Di domenica 7 marzo 2021)essersi messo in isolamento sembra essere finalmente pronto a tornare inile Paolo Bonolis (Gettyimages)Chefosse un tipo sopra le righe lo capimmo subito. Ancor prima se ne accorse Paolo Bonolis. Non tutti sanno che fu proprio il conduttore a giudicare le sue abilità in un provino. Non molto tempo fa infatti divenne virale il video di un’intervista di Bonolis in cui raccontava questo aneddoto. A prima vista impacciato, insicuro, con una voce stridula e dalle poche probabilità di essere scritturato. Montata la sua pianola e cominciato a cantare rimasero tutti esterrefatti dalla sua performance e Paolo lo volle ...

Advertising

IlContiAndrea : Gira una scaletta FALSA che è meravigliosa. Ora di fine 3:41 ?? c’è la lettura di 37 minuti della Divina Commedia, o… - klaayvn : Io comunque sto immaginando una conduzione di Mara, Paolo Bonolis e Luca Laurenti #DomenicaIn - Elis4b : Immagino un dialogo tra Luca Laurenti e Arisa, seguito da un loro duetto canoro e un'analisi di Roberto Giacobbo su… - Crisdirosa : RT @StefanoJurgens: Domani 18, 45 Avanti Un Altro..con Paolo Bonolis ,luca Laurenti..il salottino e compagnia bella ...per chi vuole guarda… - EclipseofRose : RT @StefanoJurgens: Domani 18, 45 Avanti Un Altro..con Paolo Bonolis ,luca Laurenti..il salottino e compagnia bella ...per chi vuole guarda… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Laurenti

ANSA Nuova Europa

Paolo Bonolis, storico mattatore del programma, torna alla guida del preserale più sorprendente e bizzarro della TV, come sempre affiancato dal funambolico. Il format ideato da Bonolis ...Bonolis e, per la felicità dei tanti telespettatori che da tanto tempo aspettano il loro ritorno, saranno al timone di Avanti un altro già da metà Marzo con l'appuntamento preserale ...Da lunedì 8 marzo, alle ore 18.45, su Canale 5, prende il via «Avanti un altro!», che festeggia i suoi primi 10 anni. (ANSA) ...Barbara D'Urso ha annunciato in diretta che uno dei suoi programmi chiuderà in anticipo questa stagione, andando in onda con l'ultima puntata Il prossimo 28 marzo. Si pensava che fosse una chiusura d ...