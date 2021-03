GF Vip | Tommaso e Stefania insieme di nuovo

Leggi su solodonna

(Di domenica 7 marzo 2021) Una delle coppie più amate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente quella formata daOrlando eZorzi. I due ex gieffini recentemente sui social hanno lanciato alcune frecciatine ai loro ex coinquilini.Zorzi è stato il vincitore del Grande Fratello Vip, l’influencer per quasi sei mesi è riuscito ad appassionare il pubblico con i suoi modi di fare e la sua Articolo completo: dal blog SoloDonna