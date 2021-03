Festa della donna Iniziative ovunque (Di lunedì 8 marzo 2021) Festa della donna, oggi. Una giornata all’insegna del dono di mimose ma non è ovviamente a questo che ci si deve limitare. Nel Paese è l’occasione doverosa (in realtà non solo oggi) per riflettere e soprattutto fare qualcosa di concreto perché la violenza di genere, che sfocia in un femminicidio ogni due giorni, finisca. Riflettere e soprattutto fare qualcosa di concreto per l’affermazione del ruolo lavorativo delle donne, con un’effettiva parità salariale rispetto agli uomini e in più convinto accesso delle donne in posizioni di alta responsabilità. Lo stesso dicasi per i ruoli elettivi ed esecutivi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni. Eccetera. Tantissime ancora le questioni irrisolte. Purché non ci si occupi di esse solo l’8 marzo. Nella foto un momento del flash mob svoltosi ieri mattina a Taranto, presenti anche ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 marzo 2021), oggi. Una giornata all’insegna del dono di mimose ma non è ovviamente a questo che ci si deve limitare. Nel Paese è l’occasione doverosa (in realtà non solo oggi) per riflettere e soprattutto fare qualcosa di concreto perché la violenza di genere, che sfocia in un femminicidio ogni due giorni, finisca. Riflettere e soprattutto fare qualcosa di concreto per l’affermazione del ruolo lavorativo delle donne, con un’effettiva parità salariale rispetto agli uomini e in più convinto accesso delle donne in posizioni di alta responsabilità. Lo stesso dicasi per i ruoli elettivi ed esecutivi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni. Eccetera. Tantissime ancora le questioni irrisolte. Purché non ci si occupi di esse solo l’8 marzo. Nella foto un momento del flash mob svoltosi ieri mattina a Taranto, presenti anche ...

Advertising

SusannaCeccardi : In Svizzera, dove i cittadini hanno la fortuna di votare spesso, ha vinto il sì al referendum per il divieto del ve… - chetempochefa : 'Domani festa della donna: auguri a tutte le donne di sesso femminile.' @ninofrassicaoff a #CTCF - ilfoglio_it : 'Questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola', ha detto il Papa Fran… - glitter_2em13 : RT @AlteaFerrari: Sarà la Festa della Donna quando NON ci saranno più donne uccise, picchiate sfigurate o molestate da qualcuno che dice di… - Antonel08210523 : Buona festa della donna.. A tutte le donne del mondo ???????????? -