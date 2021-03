Ecco i design dei Samsung Galaxy A52 e A72 | foto render ufficiali

(Di domenica 7 marzo 2021) Adesso sappiamo cheesattamente avranno iA52 e A72, comparsi sul sito ufficiale del produttore asiatico (dei dispositivi è stato anche ipotizzato godranno del supporto alla SPen). Come riportato da ‘SamMobile‘, il repertorio è quello che ormai contraddistingue il colosso di Seul per quanto riguarda la fascia media del mercato: cornici sottili, display forato al centro per il contenimento dellacamera frontale e bordo inferiore leggermente più spesso. IlA52 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 720G (4G) o 750G (5G), ed includere uno schermo AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz (4G) e 120Hz (5G). Il device sfoggia una quad-cam posteriore con un sensore ...

Advertising

sfarandola : @ilpost Ecco, i commenti confermano il livello di considerazione a cui è arrivato il design in italiano - concilattanzio : RT @EngineeringSpa: Da oltre 40 anni lavoriamo e sviluppiamo soluzioni insieme ai nostri stakeholder. Ecco perché sappiamo capire gli eleme… - sensi_valerio : RT @EngineeringSpa: Da oltre 40 anni lavoriamo e sviluppiamo soluzioni insieme ai nostri stakeholder. Ecco perché sappiamo capire gli eleme… - EngineeringSpa : Da oltre 40 anni lavoriamo e sviluppiamo soluzioni insieme ai nostri stakeholder. Ecco perché sappiamo capire gli e… - zazoomblog : Interior design: ecco i 10 colori che aiutano a superare l’ansia (e lo stress) da pandemia - #Interior #design:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco design

LA NAZIONE

Fiat è nell'ultima fase di sviluppo della nuova Fiat Toro. Il pick up rinnoverà il suo, migliorerà il suo equipaggiamento e aumenterà le sue prestazioni grazie a importanti ...cosa cambierà ..., stando alle ultime indiscrezioni, quale potrebbe essere l'anno della presentazione della ...in queste ore il progetto si mostra in una nuova foto spia che ne anticipa alcuni elementi di. ...Simona Tiribelli è laureata in etica dei media a Macerata: "Studio l’impatto dell’intelligenza artificiale sul nostro comportamento" ...Il progetto della Voyager Station prevede oltre 11.600 metri quadrati di spazio abitabile, costituito da stanze private, ristoranti, palestre, sale per concerti e altri spazi creativi. Al momento, per ...