Dayane Mello chiuso il profilo social | il motivo? Una storiaccia

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 marzo 2021) Da meno di una settimana la bellissimaha concluso la propria esperienza all’interno del GF Vip. Nonostante secondo molti fosse una delle favorite alla vittoria finale, la modella brasiliana è stata eliminata prima dello scontro finale. Infatti ha perso al televoto con Pierpaolo Petrelli, che a sua volta ha poi perso la finale con Tommaso Zorzi. Oggi la modella brasiliana può nuovamente godersi la propria famiglia, ma i problemi non mancano. Infatti proprio in queste ore il suodi Tik Tok è stato bannato dal famoso. Una notizia che naturalmente ha sorpreso visto che non c’erano contenuti che andassero contro le regole. A dare la spiegazione alla decisione delsono proprio i fan della brasiliana.bannata da ...