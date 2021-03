(Di domenica 7 marzo 2021) Con il dilagare delle varianti, 9su 10 potrebbero rimanere in Dad. A paventare questa ipotesi è il Ministro Roberto Speranza, che dice che al momento è importante prestare attenzione alle varianti. “Monitoreremo giorno per giorno l’evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti“, ma “io sono rigorista perché sono realista”. Così dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal Corriere della Sera. “La seconda ondata”, sottolinea, “non è mai finita, assistiamo a una ripresa molto forte dovuta all’impatto delle varianti, che ci sta portando a misure sempre più restrittive sui territori”. Intanto anche Emiliano interviene sul fattore scuole: “Si dica chiaramente che le Regioni, ove dovesse succedere una catastrofe scolastica, non sono responsabili”. Così parla a La Stampa, denunciando “un atteggiamento ipocrita: da ...

Agenzia_Ansa : Rischio dad per 9 studenti su 10. Proiezione Tuttoscuola sui dati Gimbe, a casa 7,6 milioni di studenti #ANSA - NicolaPorro : Incredibile: nel Bresciano, si arriva al blitz dei #Carabinieri pur di imporre la #dad (e di mezzo ci sono studenti… - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Covid, nove studenti italiani su dieci rischiano la #Dad. In Calabria scuole dell'infanzia chiuse dall'8 al 21 marzo. Rom… - QuotidianPost : Covid, 9 studenti su 10 a rischio DaD -

Secondo un'analisi di Tuttoscuola sui dati della Fondazione Gimbe infatti, nei prossimi giorni rischiano di finire in didattica a distanza, per via del nuovo Dpcm, 9italiani su 10 (90,1%). ......riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da- 19, in ... i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato cinquespagnoli che stavano facendo ...Monitoreremo giorno per giorno l'evoluzione epidemiologica, adattando le misure alla luce delle varianti, dice Roberto Speranza ...