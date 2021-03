Covid | 20 765 i positivi | 207 le vittime

(Di domenica 7 marzo 2021) Sono comunque numeri ancora importanti quelli di oggi: 20.765 i testal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi ...

Advertising

Notiziedi_it : Covid, 20.765 nuovi casi e 207 vittime. Indice di positività al 7,6% - Mauri_SMM_SEO : Agg.07-08/03/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 3.081.368 casi tot+13.902 dimin.ieri+20.765=-6.863… - Mauri_SMM_SEO : Agg.07-08/03/2021 foto screenshot mia by Prot.CiVILE Italiana . 3.081.368 casi tot+13.902 dimin.ieri+20.765=-6.863… - fainformazione : Covid all'8 marzo 2021: rimane alto il tasso di positività, superati i 100mila morti Sono 13.902 (ieri erano stati… - fainfocronaca : Covid all'8 marzo 2021: rimane alto il tasso di positività, superati i 100mila morti Sono 13.902 (ieri erano stati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 765

I positivi al virus nell'ultimo rilevamento sono risultati 13.902, contro i 20.di quello ...a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dell'artigianato sospesi dal lavoro a causa del. Il ...L'Italia supera la soglia delle 100mila vittime per. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vo' Euganeo prima vittima ... Ieri i contagi sono stati 20.. Sono 184.684 ...Covid Italia, il bollettino di oggi 7 marzo 2021. Si registrano oggi 20.765 nuovi casi e 207 morti. Sono 271.336 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.902 su 184.684 tamponi ...