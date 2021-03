Cagliari | Nainggolan | «Polli in difesa Gol? Mi stavo preoccupando»

(Di domenica 7 marzo 2021) Radja, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Radja, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA PARTITA – «Abbiamo fatto un primo tempo molto bello, si vedeva che ci divertivamo e avevamo fiducia, abbiamo messo in difficoltà la Sampdoria che ha anche cambiato modulo. Abbiamo subito duedache dobbiamo evitare, dobbiamo essere più sporchi a volte, a costo di essere meno belli. Siamo sulla strada giusta, stanno arrivando i risultati e questo pareggio alla fine è una botta morale ...

Commenta per primo Radja, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria: 'Abbiamo fatto un primo tempo molto bello, si vedeva che ci divertivamo e avevamo fiducia, abbiamo ...Pronti via, ilsi fa subito pericoloso, dimostrando di voler confermarsi dopo i primi due successi dell'era Semplici. La Sampdoria sbanda e al minuto 11 subisce il goal dello svantaggio: ...L'allenatore del Cagliari coglie indicazioni positive dal 2-2 contro la Sampdoria: Questo gruppo ha valori importanti, ma dobbiamo sfruttare le occasioni che creiamo.Due goal bellissimi al termine della partita fanno dividere la posta in palio tra le due squadre lasciando il Cagliari a ridosso della zona retrocessione ...