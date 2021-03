Buon compleanno Bruno Pizzul, Antonello Venditti… (Di lunedì 8 marzo 2021) Buon compleanno Bruno Pizzul, Antonello Venditti… …Mariarosaria Rossi, Giorgio Puia, Valerio Massimo Manfredi, Marta Dassù, Florentino Perez, Flavio Fusi, Gianfranco Sammarco, Fabrizio Barca, Raffaela Bellot, Federico Ginato, Daniele Viotti, Fausto Raciti, Bianca Atzei, Keita Baldé… Oggi 8 marzo festeggiano il compleanno: Giovanna di Vita (Bruna Antonia de Vita), attrice; Francesco Cuccarese, arcivescovo; Vittorio Nevano, regista; Bruno Pizzul, giornalista, ex calciatore Catania, Udinese; Giorgio Puia, ex calciatore Triestina, Vicenza, Torino, allenatore; Claudio Saporetti, assiriologo. Inoltre, festeggiano il compleanno: Edy Vessel, attrice; Franco d’Andrea, pianista; Cesare Campa, politico; Valerio Massimo Manfredi, archeologo, scrittore, conduttore tv; Guido Paduano, filologo, accademico, saggista; ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021)compleanno Bruno…Mariarosaria Rossi, Giorgio Puia, Valerio Massimo Manfredi, Marta Dassù, Florentino Perez, Flavio Fusi, Gianfranco Sammarco, Fabrizio Barca, Raffaela Bellot, Federico Ginato, Daniele Viotti, Fausto Raciti, Bianca Atzei, Keita Baldé… Oggi 8 marzo festeggiano il compleanno: Giovanna di Vita (Bruna Antonia de Vita), attrice; Francesco Cuccarese, arcivescovo; Vittorio Nevano, regista; Bruno, giornalista, ex calciatore Catania, Udinese; Giorgio Puia, ex calciatore Triestina, Vicenza, Torino, allenatore; Claudio Saporetti, assiriologo. Inoltre, festeggiano il compleanno: Edy Vessel, attrice; Franco d’Andrea, pianista; Cesare Campa, politico; Valerio Massimo Manfredi, archeologo, scrittore, conduttore tv; Guido Paduano, filologo, accademico, saggista; ...

Advertising

S90Valery : #sanremogregorelli Salve Bruno, lei sicuramente mi conoscerà, volevo farle tanti auguri di buon compleanno... ha u… - Murzilli_Miche : @BruNO16503135 Oddio, Bruno. Non sapevo fosse il tuo compleanno. Tanti cari auguri di buon compleanno! - mao59 : 3 marzo buon compleanno a Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista. “Si è in grado di prendere in giro qua… - Dluzniewski81 : RT @juventusfc: Buon compleanno a Bruno Garzena! ?? - dnaJuve27 : @bruso71 buon compleanno bruno ?? tanti auguri ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Bruno RAI Calabria, Emanuele Giacoia e i suoi 92 anni. Buon compleanno direttore! Buon compleanno direttore! Guarda la fotogallery 92 anni appena ... Mario Giobbe, Ferruccio Gard, Ma ancora: Nando Martellini, Bruno ...

Salento, due gemelle hanno festeggiato i loro 100 anni - Puglia.com ...pandemia anche in questa occasione hanno dovuto augurarsi un buon ...in questa occasione hanno dovuto augurarsi un buon compleanno ... Questo il post da parte del sindaco Mario Bruno Caputo: 'Le misure ...

direttore! Guarda la fotogallery 92 anni appena ... Mario Giobbe, Ferruccio Gard, Ma ancora: Nando Martellini,......pandemia anche in questa occasione hanno dovuto augurarsi un...in questa occasione hanno dovuto augurarsi un... Questo il post da parte del sindaco MarioCaputo: 'Le misure ...