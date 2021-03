Arbitri di calcio, ecco chi sono i più famosi di sempre (Di domenica 7 marzo 2021) Da Maradona a Pelè, da Ronaldo a Messi, il dibattito su chi sia stato il più grande calciatore di tutti i tempi è da sempre aperto. Ma agli Arbitri ci pensa mai nessuno? In fondo anche loro hanno un ruolo determinante, e nella storia del calcio alcuni di loro hanno lasciato il segno. L'italiano che ha lasciato il segno È opinione ormai conclamata che il più bravo e famoso fischietto nella storia del calcio sia stato l'italiano Pierluigi Collina. Iconico per l'aspetto, personaggio fin dalle prime apparizioni, Collina ha fatto scuola nel calcio moderno, per la forte personalità mostrata sul campo abbinata alla capacità di dialogare con i calciatori, come quando durante un Inter-Juventus del 1997 corse verso la panchina interista, si chinò e spiegò all'allora allenatore nerazzurro Hodgson il motivo per ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Da Maradona a Pelè, da Ronaldo a Messi, il dibattito su chi sia stato il più grande calciatore di tutti i tempi è daaperto. Ma aglici pensa mai nessuno? In fondo anche loro hanno un ruolo determinante, e nella storia delalcuni di loro hanno lasciato il segno. L'italiano che ha lasciato il segno È opinione ormai conclamata che il più bravo e famoso fischietto nella storia delsia stato l'italiano Pierluigi Collina. Iconico per l'aspetto, personaggio fin dalle prime apparizioni, Collina ha fatto scuola nelmoderno, per la forte personalità mostrata sul campo abbinata alla capacità di dialogare con i calciatori, come quando durante un Inter-Juventus del 1997 corse verso la panchina interista, si chinò e spiegò all'allora allenatore nerazzurro Hodgson il motivo per ...

