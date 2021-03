"Achille Lauro buffone", "Non rompere le p...". Mara Venier diventa una furia - (Di domenica 7 marzo 2021) Novella Toloni Stanca delle continue critiche, la Venier si è scagliata contro un odiatore di Achille Lauro e sul web si è scatenata con l'ennesimo commento al vetriolo Odiatori e dissidenti sono avvisati: mai parlare male di Achille Lauro in presenza di Mara Venier. La risposta che potreste ottenere potrebbe lasciarvi senza parole. Quelle perse (solo per un attimo) dall'hater di turno che, sui social network, ha avuto l'ardire di criticare l'eclettico artista, vedendosi a sua volta rifilare una rispostaccia dalla conduttrice. Altro che "Zitti e Buoni", brano con il quale i Maneskin si sono aggiudicati l'edizione 70+1 di Sanremo. Quest'anno sul web si è parlato tanto di Festival, ribattezzata l'edizione più social della storia della kermesse. Lo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Novella Toloni Stanca delle continue critiche, lasi è scagliata contro un odiatore die sul web si è scatenata con l'ennesimo commento al vetriolo Odiatori e dissidenti sono avvisati: mai parlare male diin presenza di. La risposta che potreste ottenere potrebbe lasciarvi senza parole. Quelle perse (solo per un attimo) dall'hater di turno che, sui social network, ha avuto l'ardire di criticare l'eclettico artista, vedendosi a sua volta rifilare una rispostaccia dalla conduttrice. Altro che "Zitti e Buoni", brano con il quale i Maneskin si sono aggiudicati l'edizione 70+1 di Sanremo. Quest'anno sul web si è parlato tanto di Festival, ribattezzata l'edizione più social della storia della kermesse. Lo ...

