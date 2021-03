A10 auto fugge dal posto di blocco. I tir aiutano al polizia: creano una barriera e bloccano la fuga (Di lunedì 8 marzo 2021) Rompe il posto di blocco e si lancia a tutta velocità in autostrada a bordo di una Mercedes un 56enne originario di Lecco. La sua fuga si ferma a Finale Ligure, in provincia di Savona, grazie ad un geniale blitz incrociato tra C.O.A. e Polstrada. Un inseguimento che farebbe impallidire i migliori film di azione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 marzo 2021) Rompe ildie si lancia a tutta velocità instrada a bordo di una Mercedes un 56enne originario di Lecco. La suasi ferma a Finale Ligure, in provincia di Savona, grazie ad un geniale blitz incrociato tra C.O.A. e Polstrada. Un inseguimento che farebbe impallidire i migliori film di azione L'articolo proviene da Leggilo.org.

