Traffico Roma del 06-03-2021 ore 09 | 30

(Di sabato 6 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazionescorrevole quindi regolare sulla rete viaria cittadina gli unici disagi ce li Segnala la polizia locale si tratta di un incidente avvenuto sull’Aurelia all’altezza del raccordo anulare in direzione del centro disagio abbastanza contenuti la commedia Naturalmente le dovute attenzioni proseguire i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino riaperta al transito la carreggiata in direzione di Fiumicino Ma da ieri l’autostrada è chiusa in direzione dell’EUR tra l’uscita via della Magliana Trastevere e lettere Fontane Ciò comporta problemi da Fiumicino è dal raccordo anulare lucido obbligatoria allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’Eur come alternativa suggeriamo di mettersi sulla carreggiata esterna del raccordo ...