Strade Bianche 2021: presenti tutti i migliori, italiani outsider (Di sabato 6 marzo 2021) Va oggi in scena la corsa denominata Strade Bianche, giunta alla sua 15a edizione. La corsa, in programma ogni marzo nella provincia di Siena, vedrà impegnati tutti i migliori ciclismo del momento, tra cui anche Filippo Ganna e Alberto Bettiol. L’unico italiano a vincerla fu Moreno Moser nel 2013. Nello scorso anno, a causa della pandemia per il Covid-19, la corsa si è disputata eccezionalmente il primo agosto. I favoriti delle Strade Bianche 2021 Sarà grande spettacolo sulle Strade senesi per quella che è da tutti considerata una piccola classica monumento del ciclismo europeo. Il principale favorito è il belga Wout Van Aert, detentore del titolo e il francese Julian Alaphilippe, vincitore nell’edizione del 2019 e grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Va oggi in scena la corsa denominata, giunta alla sua 15a edizione. La corsa, in programma ogni marzo nella provincia di Siena, vedrà impegnaticiclismo del momento, tra cui anche Filippo Ganna e Alberto Bettiol. L’unico italiano a vincerla fu Moreno Moser nel 2013. Nello scorso anno, a causa della pandemia per il Covid-19, la corsa si è disputata eccezionalmente il primo agosto. I favoriti delleSarà grande spettacolo sullesenesi per quella che è daconsiderata una piccola classica monumento del ciclismo europeo. Il principale favorito è il belga Wout Van Aert, detentore del titolo e il francese Julian Alaphilippe, vincitore nell’edizione del 2019 e grande ...

Advertising

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - giroditalia : ??@StradeBianche Something epic is going to happen, who will be the winner of Strade Bianche @eolo.it? Follow the r… - Eurosport_IT : Si alza il sipario sulla 15esima edizione della Strade Bianche ??????????? LIVE su - StradeBianche : ?? Strade Bianche Women Elite @eolo_it ?? Km 73 - San Martino in Grania ?????Gruppo compatto ?? 63 km ?? Live:… - fredbreizh35 : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it ??? Foglio firma aperto ??? Signature check started #StradeBianche -