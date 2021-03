Sputnik, anche il Lazio in pressing sul governo: «Pronti a produrlo». Ma Di Maio ci impicca all’Ue (Di sabato 6 marzo 2021) Le pressioni sul governo per una rapida approvazione del vaccino Sputnik subiscono una nuova accelerazione, con la richiesta da parte della Regione Lazio di valutare la possibilità di produrlo in Italia, oltre che di opzionare le dosi in modo da arrivare Pronti a quando l’Ema e l’Aifa daranno il via libera all’utilizzo in Europa e in Italia. La sollecitazione, presentata dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, si aggiunge a quelle già arrivate da più parti nei giorni scorsi. «Auspico e mi aspetto – ha spiegato Giorgi Meloni – che Mario Draghi si faccia sentire e che il governo italiano abbia come stella polare l’interesse nazionale, approvvigionandosi con vaccini non oggetto di trattative con l’Unione europea». L’accelerazione del Lazio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Le pressioni sulper una rapida approvazione del vaccinosubiscono una nuova accelerazione, con la richiesta da parte della Regionedi valutare la possibilità diin Italia, oltre che di opzionare le dosi in modo da arrivarea quando l’Ema e l’Aifa daranno il via libera all’utilizzo in Europa e in Italia. La sollecitazione, presentata dall’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato, si aggiunge a quelle già arrivate da più parti nei giorni scorsi. «Auspico e mi aspetto – ha spiegato Giorgi Meloni – che Mario Draghi si faccia sentire e che ilitaliano abbia come stella polare l’interesse nazionale, approvvigionandosi con vaccini non oggetto di trattative con l’Unione europea». L’accelerazione del...

